Первый текстовый указатель для движения пассажиров открыли на станции "Октябрьская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро начали тестировать новый формат навигации. Речь идет о текстовом указателе с направлением движения для пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Первый такой установили на станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что, если новый указатель будет эффективным, город рассмотрит размещение такой навигации на других станциях.

Указатель на "Октябрьской" повесили в заметном месте. Благодаря понятной символике информация на нем легко считывается: зеленая стрелка означает, что проход разрешен, красная предупреждает о встречных пассажирах. Для удобства информацию продублировали текстом.

"Раньше мы размещали указатели "держитесь левой стороны" и изображение стрелки на световых указателях, но без поясняющих обозначений. На новом навигационном носителе мы сделали информацию комбинированной: сверху подсказываем направление пересадки, а снизу – какой стороны лучше придерживаться", – объяснили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что на развитие транспортной системы Москвы выделят 940,5 миллиарда рублей из городского бюджета в следующем году. При этом с 2024 по 2026 год планируется потратить 2 806,2 миллиарда рублей.

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