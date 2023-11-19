Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 7,3 тысячи человек получили новые квартиры по программе реновации на северо-западе (СЗАО) Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, с начала года около 720 москвичей оформили документы на жилье. Мэр напомнил, что каждый район обустраивается комплексно. Для комфортной жизни горожан предусматриваются и социальные объекты.

Так, в Покровском-Стрешневе построили два детских сада, появятся две школы. Кроме того, почти готов Теннисный центр.

Добавляется, что в Куркине будет новая школа, в Митине – детский сад. В Хорошево-Мневниках возводится учебный корпус для школы №1517.

До этого Собянин отмечал, что с 2011 года в Москве построили 586 новых школ и детских садов. Новое учебное заведение расположилось на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино.

Также сообщалось, что с начала года в столице выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 16 спортивных объектов площадью около 150 тысяч квадратных метров.

Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых площадок для занятий физкультурой – приоритетные направления градостроительной политики города, уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новую школу открыли в районе Тропарево-Никулино в Москве