Пять новых аттракционов построят в парке "Остров мечты" в декабре

Фото: Сити/Михаил Голденков

Три экстремальных и два семейных аттракциона построят в столичном парке "Остров мечты" в декабре. Там появится цепочная карусель, высота которой составит 32 метра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

"Развлечения семейной и экстремальной категорий появятся в двух пространствах: на цирковой площади – под стеклянным куполом атриума, а также в тематической зоне "Маугли в стране динозавров". Посетить новые аттракционы можно будет по единому билету в парк развлечений", – подчеркивается в сообщении.

По словам гендиректора АО "Регионы Энтертейнмент" Михаила Кондратьева, с начала работы парка каждый год стараются открывать по две-три активности. Парк ориентируется на запросы посетителей. Их мнение влияет на усовершенствование инфраструктуры и выбор новых активностей.

Среди новых экстремальных аттракционов появится "Красная башня", которая представляет собой карусель. Для гостей сделают 24 посадочных места. Рядом откроется аттракцион "Бешеный танец". Большой крутящийся диск оборудуют 16 двухместными кабинками, которые будут вращаться вокруг своей оси.

"Третий экстремальный аттракцион на цирковой площади – "Веселая гавань" – будет стилизован под пиратский корабль, который раскачает гостей как большой маятник на 130 градусов. При посадке посетители смогут регулировать амплитуду движения", – говорится в сообщении.

В частности, в парке возведут аттракцион "Вольт", который будет двигаться вверх, в стороны и срываться вниз. В тематической зоне "Маугли в стране динозавров" установят аттракцион "Лава".

Ранее стало известно, что ГУМ-Каток на Красной площади заработает 29 ноября. Для всех желающих он будет доступен с 30 ноября до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.

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