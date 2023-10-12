12 октября, 13:44События
Москва онлайн покажет монтаж катка на ВДНХ
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
13 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за монтажом главного катка страны на ВДНХ.
Монтажные работы начались в середине сентября. На площади Промышленности установили ограждения по периметру будущей площадки и привезли материалы.
В прошлом году самый большой каток Москвы заработал для горожан и гостей столицы в конце ноября.
Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.