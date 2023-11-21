Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

На западе Москвы появится новый многопрофильный стационар для детей, который станет одним из крупнейших в стране. Как рассказал Сергей Собянин, благодаря современному оборудованию и высокотехнологичным операционным врачи там смогут проводить качественную диагностику и хирургические вмешательства любой сложности.

Кроме того, объект станет завершением программы модернизации инфраструктуры детского здравоохранения в столице. Об этом мэр Москвы заявил во время посещения детской поликлиники на Ольховской улице.

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