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21 ноября, 07:15

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Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

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Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

На западе Москвы появится новый многопрофильный стационар для детей, который станет одним из крупнейших в стране. Как рассказал Сергей Собянин, благодаря современному оборудованию и высокотехнологичным операционным врачи там смогут проводить качественную диагностику и хирургические вмешательства любой сложности.

Кроме того, объект станет завершением программы модернизации инфраструктуры детского здравоохранения в столице. Об этом мэр Москвы заявил во время посещения детской поликлиники на Ольховской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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