Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сотрудники центров "Мои документы" оказали почти миллион популярных услуг загсов за последние два года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для москвичей доступны такие услуги загсов, как регистрация брака в неторжественной обстановке, подача заявлений о внесении изменений в записи актов о рождении, заключении или расторжении брака, получение повторных документов.

Новые услуги загсов появились 31 мая 2021 года. Изначально они были доступны в 41 районном центре и шести флагманских офисах "Мои документы". Однако в ноябре 2021 года они появились во всех центрах госуслуг.

В сообщении уточнили, что самой популярной услугой является получение повторных свидетельств или справок о государственной регистрации актов гражданского состояния. Чаще всего за новыми услугами жители обращались в центр госуслуг Тверского района – более 18 тысяч раз.

Следом идет офис "Мои документы" района Митино – свыше 17 тысяч обращений. За ним расположился центр госуслуг района Выхино-Жулебино, куда горожане обратились около 17 тысяч раз.

Отмечается, что во флагманских офисах ЮВАО, ВАО, ЗАО, САО, СЗАО, а также некоторых районных центрах госуслуг созданы отдельные кабинеты, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память. Посмотреть их можно на mos.ru при записи на прием.

Добавляется, что в 11 центрах сотрудники органов ЗАГС ежедневно оказывают узкоспециализированные услуги. Среди них истребование документов загсов с территории иностранных государств и регистрация перемены имени.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сервис "Жизненная ситуация" помогает оформить за одно посещение центра госуслуг все необходимые документы. Такой формат существенно экономит время москвичей, считает он.

До этого мэр напомнил, что критерии работы центров "Мои документы" в свое время предложили сами жители столицы. Он уточнил, что сотрудники центров не только оформляют госуслуги, но и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для гостей.

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