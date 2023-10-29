Собянин рассказал о сервисе "Жизненная ситуация" в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Жизненная ситуация" помогает оформить за одно посещение центра госуслуг все необходимые документы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

С помощью сервиса можно оформить документы по разным жизненным ситуациям, таким как рождение ребенка, приобретение жилья, перемена имени и другим, всего за одно посещение.

Как отметил Собянин, такой формат существенно экономит время москвичей.

"Специалисты центров госуслуг всегда подскажут, если каких-то документов не хватает или при заполнении есть ошибки", – отметил мэр.

Также Собянин напомнил, что центры "Мои Документы" предоставляют более 280 услуг.

В этом году московскому стандарту госуслуг исполнилось девять лет. Ранее мэр Москвы напомнил, что критерии работы центров в свое время предложили сами жители столицы. Мэр отметил, что сотрудники центров "Мои документы" не только оформляют госуслуги, но и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для гостей.