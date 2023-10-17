Новый сервис для родителей и опекунов появился на столичном портале "Моя новая семья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичном портале "Моя новая семья" появился сервис "Онлайн-помощник", позволяющий родителям и опекунам разрешить вопросы, связанные с имуществом и деньгами детей, а также недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Есть много нюансов, которые будут влиять на то, какой пакет документов необходимо предоставить в центры госуслуг. Например, важен возраст ребенка, воспитывается ли он в кровной семье или под опекой, с каким типом имущества совершается сделка. Поэтому мы разработали сервис “Онлайн-помощник”, который подскажет список нужных в каждой конкретной ситуации документов буквально в несколько кликов", – рассказала начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного департамента труда и социальной защиты населения Елена Зайцева.

"Онлайн-помощник" на портале "Моя новая семья" учитывает все условия, которые необходимы для получения разрешения органов опеки. На сайте пользователь должен выбрать услугу, то есть получение разрешения на сделку или на снятие денег со счета. Далее указывается точная сделка. Пользователю необходимо отметить, кто обращается за предоставлением услуги, а также есть ли у ребенка второй родитель или опекун. Если нужно, пользователь может назвать причину его отсутствия на приеме. После этих действий пользователю будет представлен готовый для скачивания список необходимых документов и бланк заявления.

Подача документов осуществляется в любом флагманском центре госуслуг "Мои документы" или дополнительном офисе центра госуслуг поселения Сосенского. Прием посетителей осуществляется без выходных с 10:00 до 22:00, а в центре госуслуг поселения Сосенского – с 08:00 до 20:00. Москвичи могут предварительно записаться на прием.

Узнать подробную и актуальную информацию о работе столичной опеки и центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ) можно на портале "Моя новая семья".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что портал "Наш город" помогает улучшать Москву уже 12 лет. Градоначальник отметил, что благодаря сервису городу удалось оперативно решить больше 7,7 миллиона вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков. Помимо этого, портал позволяет улучшить работу метро, поликлиник, сохранить чистоту и порядок на строительных площадках и в городском транспорте.

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