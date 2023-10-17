Собянин: московскому порталу "Наш город" исполнилось 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Наш город" помогает улучшать Москву уже 12 лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, благодаря сервису городу удалось оперативно решить больше 7,7 миллиона вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков. Также портал позволяет улучшить работу метро, поликлиник, сохранить чистоту и порядок на стройплощадках и в городском транспорте.

Горожане могут оставить заявку на сайте портала или в мобильном приложении. Это занимает считанные минуты. Контролировать выполнение работ можно также онлайн.

Ответ приходит в течение восьми рабочих дней, однако на практике каждый второй вопрос решается в среднем за 1–2 дня.

Собянин подчеркнул, что сервис постоянно развивается. В частности, обновлены его веб-версия и мобильное приложение, упрощена отправка обращений, оптимизирован классификатор тем. В ближайшее время откроется еще несколько новых, появятся дополнительные разделы.

Ранее Сергей Собянин, выступая на деловой сессии МУФ в "Зарядье", заявил, что в Москве создана лучшая в мире система предоставления государственных услуг, большинство из которых сегодня можно получить дистанционно. По словам мэра, сегодня в городе различные госуслуги ежедневно получают порядка двух миллионов человек.

