Собянин рассказал, как Москва помогает внедрять инновации в сфере строительства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве работают 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства, многие из которых получают поддержку правительства столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Мы помогаем создавать, пилотировать и внедрять уникальные идеи в городскую инфраструктуру. Например, "Мосстройинформ" активно использует сервис команды Deep People. Он за несколько секунд обрабатывает и структурирует сведения из градостроительных планов земельных участков", – отметил он.



Команда IDEV‎ создала сервис, благодаря которому можно рассчитать рыночную стоимость жилья. Его протестировали в "Аналитическом центре", уточнил мэр.

По словам градоначальника, сотрудники TSMGROUP создали защитное энергосберегающее покрытие на основе керамических микросфер. Его уже задействуют на стадионе "Лужники", ТЭЦ, Московском центральном кольце и в жилых домах.



Платформа от "Тангл" выявляет ошибки при возведении объектов на этапе проекта, продолжил Собянин. Он добавил, что программный комплекс "СтройКонтроль" помогает отслеживать этапы стройки, выявлять нарушения на чертежах и получать аналитику. При помощи такого комплекса строились станции Большой кольцевой линии метро и Московского центрального кольца, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что при проектировании и строительстве новых объектов метрополитена специалисты используют современные цифровые технологии. С помощью 3D-моделирования они выполняют виртуальное возведение станций. В настоящее время разрабатывается база готовых решений, которая призвана упростить создание 3D-модели будущего участка ветки или линии метрополитена.

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