Собянин назвал цифровые технологии, которые применяют при строительстве метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

При проектировании и строительстве новых объектов метрополитена специалисты используют современные цифровые технологии. С помощью 3D-моделирования они выполняют виртуальное возведение станций, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта", – отметил он.

По словам мэра, такие двойники создавали для станций на востоке Большой кольцевой линии. На сегодняшний день эта технология применяется перед возведением новых станций радиальных линий, уточнил градоначальник.

В частности, в 3D выпускается проектная и рабочая документация. Таким образом специалисты спроектировали "Терехово" и "Кунцевскую" БКЛ. Однако строители используют и базы данных на отечественном ПО, подчеркнул Собянин.



"Например, впервые в России на нашем ПО проектируется крупный инфраструктурный объект метро – электродепо "Бирюлевское", – добавил он.

Мэр резюмировал, что в настоящее время разрабатывается база готовых решений, которая призвана упростить создание 3D-модели будущего участка ветки или линии метрополитена.



Ранее стало известно, что запустили движение по МЦД-3. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый маршрут объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. Он проходит через 24 района Москвы и четыре подмосковных города, связывая Зеленоград и Раменское.

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