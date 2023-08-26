Более восьми тысяч забытых вещей нашли в столичном метро за лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2023 года на склад забытых вещей столичного метро поступило почти 30 тысяч вещей, из них 8,2 тысячи – за лето. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Казаны для плова и купальные принадлежности – стали одними из самых необычных находок, которые попадали на склад забытых вещей за лето.

По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, с начала года на склад поступило почти 30 тысяч предметов. Из них 8,2 тысячи – только за лето.

"Чаще всего в теплый сезон пассажиры забывали в метро зонты – 1,1 тысячи", – отмечается в сообщении.

Также сотрудники вернули владелице забытую виолончель. Музыкальный инструмент был обнаружен на станции "Каховская" Большой кольцевой линии метро.

Склады забытых вещей работают каждый день на станциях метро "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". Там пассажиры смогут поискать свою "потеряшку".

Ранее сообщалось, пассажиры совершили более двух миллионов поездок по МЦД-3 после его открытия 17 августа. К запуску МЦД-3 был обновлен подвижной состав: на маршруте ходят только современные "Иволги 3.0" и ЭП2Д. Интервалы движения в часы пик сократились до примерно 5,5 минут, а дневные перерывы и вовсе пропали.