Собянин: Москва демонстрирует рекордные темпы строительства метро

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Москва демонстрирует рекордные темпы строительства метро, сообщил Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

Мэр отметил, что за небольшой отрезок времени в городе построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Иосифа Сталина, ни Никиты Хрущева, ни Леонида Брежнева, ни в постсоветский период.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК. По его словам, подземка в столице развивается рекордными темпами, и не только по отношению к европейским городам.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет не только о метрополитене, но и обо всех системах городского транспорта. Ликсутов напомнил, что общественный транспорт находится практически в шаговой доступности для большинства жителей Москвы.

До этого Собянин рассказал о работе столичного метрополитена. Мэр отметил, что линии столичной подземки протянулись через весь город. В будни метро пользуются порядка восьми миллионов человек.

Ликсутов рассказал, что за 12 лет в Москве открыли 107 станций метро и МЦК