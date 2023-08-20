Новые стойки "Живое общение" заработали на станциях столичного метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Три новые стойки "Живое общение" открылись на станциях Большой кольцевой линии и Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, они заработали на станциях "Хорошевская" и "ЦСКА" БКЛ, а также в вестибюле на станции "Менделеевская".

Всего в метро установили 30 стоек. Сотрудники расскажут жителям и гостям столицы об оптимальном маршруте движения, ответят на вопросы по проездным билетам и правилам провоза багажа. В частности, там можно купить сувениры Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что новые лимитированные транспортные карты "Тройка" выпустили к запуску новых Московских центральных диаметров. Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, приобрести новые карты можно в московском метро на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", а также на портале Mosmetroshop.

17 августа Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. Вместе с тем, уточнил мэр столицы, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок снизится до 3,5 раза.

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