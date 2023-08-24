Собянин: в Москве создана лучшая в мире система предоставления государственных услуг

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве создали лучшую в мире систему предоставления государственных услуг, большинство из которых сегодня можно получить дистанционно. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на деловой сессии Московского урбанистического форума в "Зарядье".

"Программа оказания государственных услуг, общение жителей с государством всегда были притчей во языцех в нашей стране <...> За эти годы изменили то, что, казалось, изменить нельзя", – сказал мэр.

Он отметил, что сегодня в Москве те или иные госуслуги ежедневно получают порядка двух миллионов человек. Помогает им в этом система центров "Мои документы". Кроме того, 90% государственных услуг сегодня можно получить в электронном виде.

Ранее заммэра Анастасия Ракова напомнила, что в этом году столичным центрам "Мои документы" исполнилось 12 лет. На сегодняшний день в городе их насчитывается 137. Они есть в каждом районе. Там можно получить больше 280 различных госуслуг.



Центры госуслуг в Москве отметили 12-летие