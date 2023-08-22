Ракова заявила, что столичным центрам госуслуг исполнилось 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные центры госуслуг "Мои документы" отмечают 12-летие, сегодня в Москве их насчитывается почти 140. Об этом напомнила заместитель градоначальника по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"История центров госуслуг "Мои документы" началась 12 лет назад – в районе Лефортово открылся первый офис. За это время мы проделали огромный путь: открыли 137 центров госуслуг, они есть в каждом районе", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра сотрудники столичных МФЦ – настоящие профессионалы, которые являются примером для других городских структур. Их профессионализм признается по всей России: так, в 2022 году офисы "Мои документы" победили в нескольких номинациях всероссийского конкурса "Лучший МФЦ".

Сегодня "Мои документы" предоставляют свыше 280 государственных услуг. 99% из них можно получить вне зависимости от места жительства, тогда как еще 11 лет назад этот показатель не превышал 4%.

"Человек на первом месте" – самый главный принцип центров госуслуг, которым руководствуется каждый сотрудник как на работе, так и за ее пределами", – подытожила Ракова.

Ранее стало известно, что 22–25 августа в центрах "Мои документы" по случаю их 12-летия пройдут развлекательные мероприятия. В частности, для горожан проведут мастер-классы, викторины, квесты и подарят сувениры.



В Москве пройдут развлекательные мероприятия в честь 12-летия центров госуслуг