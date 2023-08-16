Собянин: в Москве создана лучшая в мире система предоставления государственных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками в штабе на Покровке заявил, что в Москве сегодня работает лучшая в мире система предоставления государственных услуг.

"Сегодня трудно представить Москву без системы "Мои документы", без искреннего сервиса, который там оказывается, среднее ожидание в очереди – три минуты, это фантастика", – сказал кандидат в мэры столицы.

По его словам, столичные власти стараются максимально перевести госуслуги в онлайн-формат, чтобы получить их можно было из дома. Тем не менее многие москвичи по-прежнему предпочитают посещать МФЦ лично, признал он.

"Можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали (дистанционным. – Прим. ред.), но лучше нас в мире никто не сделал", – подытожил Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

