Единый портал жалоб в органы власти РФ заработает с 1 сентября

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С сентября граждане РФ смогут отправить обращения в любые органы федеральной, региональной или муниципальной власти через единый портал обратной связи на "Госуслугах". Об этом сообщает газета "Известия".

Данный сервис работает в формате единого окна, он тестируется с 2021 года и на сегодня функционирует в ограниченном режиме.

Чтобы он заработал в полную силу, необходимы поправки в закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Подобный законопроект будет рассматриваться во втором чтении в Госдуме 20 июля.

Согласно тексту документа, полноценная работа портала начнется 1 сентября этого года, а в 2025 году к нему будут обязаны подключиться абсолютно все органы власти.

По словам соавтора законопроекта, председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой, конечный срок работы портала был сдвинут, чтобы дать возможность всем ведомствам подключить к нему свои ресурсы.

В Минцифры поддержали данный проект, а также сообщили, что уже на сегодня к нему подключены 40 из более чем 60 федеральных ведомств. В министерстве также рассказали, что с 2021 года при помощи данного сервиса было направлено более 12 миллионов обращений.

По мнению экспертов, полученное при помощи такого портала обращение не позволит ведомствам ограничиваться отписками в ответах и перенаправлять отправителя в другие органы власти.

Ранее сообщалось, что с января по июль текущего года более 700 тысяч электронных обращений было отправлено жителями и предпринимателями столицы за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн.

До этого стало известно, что подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Инфогород" разработало мобильное приложение под названием "Мой ID", в нем москвичи смогут найти все свои основные документы.

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