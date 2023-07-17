Россияне смогут оспорить отказ в приеме на контрактную службу через "Госуслуги"

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Эксперимент по подаче жалоб на отказ в поступлении на контрактную военную службу через портал "Госуслуги" пройдет с 17 июля по 1 декабря этого года. Постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, было размещено на официальном портале правовой информации.

Там отмечается, что подать заявление россияне могут в течение 10 дней с принятия оспариваемого решения. Для этого необходимо указать наименование военного комиссариата, основания и доводы. В данном заявлении не должно быть нецензурных и оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу. Обращение рассмотрят в течение 7 рабочих дней.

Эксперимент призван сформировать механизм защиты прав граждан при отборе на контрактную службу в российской армии, добавляется в документе.

Ранее мужчины, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили, что их вдохновил пример их дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Один из добровольцев уточнил, что давно готовился к службе в зоне СВО, у него сильная мотивация, которую передал ему его дедушка.

До этого один из гостей центра отметил, что станет добровольцем уже во второй раз. По его словам, он уже отслужил полгода по контракту.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту