Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать Родину

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу рассказали о своей решимости защищать страну.

Один из гостей центра заявил, что станет добровольцем уже во второй раз. По его словам, он уже отслужил полгода по контракту. Мужчина решил отправиться в зону проведения спецоперации, чтобы помочь своим друзьям.

Еще один будущий контрактник поделился, что его коллеги уже защищают страну с оружием в руках.

"Все мои друзья, все мои коллеги, бывшие военнослужащие, с которыми служил, все находятся там. Надо отдать долг Родине", – сказал мужчина.

Другой посетитель пункта тоже подчеркнул, что его главная цель заключается в защите государства.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал свою работу еще 3 апреля. Информацию о его деятельности можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, который жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее один из желающих поступить на военную службу по контракту заявил, что идет на такое решение, поскольку на фронте находятся его друзья. Другой рассказал, что ранее помогал доставлять гуманитарную помощь военным батальона "Восток", которые находились в госпитале в 2015 году.

Еще один мужчина поделился, что его ребенок положительно воспринял решение поехать в зону СВО.

Будущие контрактники рассказали, как приняли решение пойти на службу по контракту