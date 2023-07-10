Будущие контрактники объяснили свое решение участвовать в СВО патриотизмом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Будущие контрактники рассказали, что приняли решение отправиться в зону специальной военной операции из-за любви к Родине.

"Я патриот своей родины. Я уже еду не первый раз, я ездил в 2014 году, контракт был и в том году, и вот сейчас еще. Родине нужны такие люди, как я, патриоты. У меня там друзья, очень много народа участвует в СВО, освобождает от фашистов. Мы победим. На своем примере надо показывать молодежи, что не все в деньгах, есть и духовная пища. Патриотизм надо поднимать верно", – заявил один из мужчин.

Другой будущий военнослужащий выразил желание защитить Россию. Он вспомнил подвиг двух его дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну и вернулись живыми с фронта. Мужчина заявил, что принял решение пойти по стопам предков и захотел тоже "пойти с фашистами побиться за Россию".

Еще один мужчина отметил, как тяжело было подготовить к своему решению родных. Однако он заявил, что у него получилось это сделать и в конце концов семья нормально отнеслась к заключению контракта. Как подчеркнул будущий контрактник, в зоне СВО находится много его друзей. Кроме того, мужчина разделяет патриотические взгляды и любовь к Родине.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в столице работает чат-бот, который находится в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot ответит на все вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее один из желающих поступить на военную службу по контракту заявил, что идет на такое решение, поскольку на фронте находятся его друзья. Другой рассказал, что ранее помогал доставлять гуманитарную помощь военным батальона "Восток", которые находились в госпитале в 2015 году.

Еще один мужчина поделился, что его ребенок положительно воспринял решение поехать в зону СВО.

Москвичам рассказали, где можно узнать информацию об условиях набора на контрактную службу