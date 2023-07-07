Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Граждане, пришедшие в Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что стало их мотивацией для защиты Родины.

Один из пришедших сообщил, что в зоне спецоперации находятся его друзья. По словам мужчины, они были там не один раз. Он подчеркнул, что тоже хочет помогать стране и защищать Родину.

"Я специалист, я нужен там. Специалист по уничтожению морского и воздушного десанта", – рассказал другой будущий контрактник.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал функционировать 3 апреля. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Всех желающих поступить на военную службу по контракту проверят медики. Кроме того, с будущими военными проведут собеседование, по результатам которого определят их специальности.

До этого будущий контрактник рассказал, что мотивацией для поступления на военную службу для него стали слова журналиста Владимира Соловьева. В контрактной службе мужчина увидел возможность отдать свой долг Родине.



Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне СВО