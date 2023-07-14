Будущие контрактники назвали пример воевавших с фашистами дедов своей мотивацией

Фото: портал мэра и правительства /Москвы/Юлия Иванко

Мужчины, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили, что их вдохновил пример их дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Один из добровольцев уточнил, что давно готовился к службе в зоне СВО, у него сильная мотивация, которую передал ему его дедушка.

"Это медаль за победу над Германией. Именно сейчас в этот момент мы нужны своей стране", – объяснил он.

Другой пришедший подчеркнул, что, как и его дед, он идет защищать страну в сложные времена. Мужчина добавил, что патриот своей страны, это его долг. Он не первый раз защищает Родину, пробыл дома два месяца, теперь едет обратно на фронт.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал свою работу еще 3 апреля. Информацию о его деятельности можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, который жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее один из гостей центра отметил, что станет добровольцем уже во второй раз. По его словам, он уже отслужил полгода по контракту.

Отправляющиеся служить в войска по контракту рассказали о своей мотивации