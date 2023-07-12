МО представило список заболеваний, при которых нельзя заключать контракт с ВС РФ

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Минобороны России представило список заболеваний, при которых россияне, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с Вооруженными силами РФ в условиях мобилизации. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В этом перечне числится в том числе недуг, спровоцированный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вместе с этим проект включает в себя такие болезни, как бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, гепатит В и С, туберкулез и сахарный диабет I типа. Кроме того, в список попали некоторые злокачественные новообразования, эпилепсия, инсульты и их последствия.

Ранее Владимир Путин утвердил закон, по которому россияне с судимостью, а также ограниченно годные граждане смогут заключать контракты с российской армией. Такой законопроект ранее в Госдуму внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

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