Более 90% москвичей обратились за услугами в имущественно-земельной сфере в онлайн-формате

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С января по июль текущего года более 700 тысяч электронных обращений было отправлено жителями и предпринимателями столицы за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В имущественно-земельной сфере москвичам и предпринимателям доступно более 40 электронных продуктов. В первом полугодии поступило почти 730 тысяч запросов, из них свыше 96% – это онлайн и при помощи портала mos.ru", – отметил он.

Ефимов добавил, что через портал бизнесмены получают информацию о финансово-лицевых счетах, могут узнать статус договора, подписанного с департаментом городского имущества или обратиться для дальнейшего получения земли. Также им доступно получение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимости Москвы.

Физические лица, то есть граждане города, через портал узнают свой номер в очереди в рамках программы, направленной на улучшение жилищных условий, обращаются за помощью с просьбой приватизировать квартиру, заказывают справки о правах на недвижимость и обращаются по другим вопросам.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что самым популярным за пять прошедших месяцев стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, им воспользовались порядка 600 тысяч раз.

Больше всего пользовалась спросом государственная услуга "Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда", около 14 тысяч москвичей обратились за ней, добавил он.

Чаще всего сервисом пользуются арендаторы участков, зданий и нежилых помещений столицы, он помогает им получить важную и актуальную информацию, например, узнать о ставке арендной платы и о поступивших платежах, рассказал Гаман.

Сервис в том числе позволяет предпринимателям оплатить долги или перевести средства досрочно, изучить детализацию операций и так далее.

В департаменте информационных технологий Москвы подчеркнули,что востребованность онлайн-услуг в имущественной и земельной сфере с каждым годом растет, что демонстрирует динамика. Так, количество обращений к сервису сверки счетов за пять месяцев этого года, по сравнению с прошлым, обратились на 10% больше.

Государственная услуга "Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда" позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве с 2016 года были выделены земельные участки под реализацию 573 масштабных инвестпроектов, среди которых строительство промышленных, спортивных, медицинских и образовательных объектов, транспортно-пересадочных узлов, гостиниц.

Он также напомнил об особых условиях для инвесторов, которые готовы запускать собственные производства. Так, с марта прошлого года для них действует льготная арендная ставка – один рубль за участок в год.



Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов