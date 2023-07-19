В Москве разработали мобильное приложение "Мой ID" для хранения цифровых копий документов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Инфогород" разработало мобильное приложение под названием "Мой ID", в нем москвичи смогут найти все свои основные документы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что приложение появилось на площадках App Store, Google Play, AppGalery, RuStore и RuMarket в середине мая текущего года. В нем отображаются данные паспортов, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, водительское удостоверение, информация о домашнем животном и другие документы, которые в том числе доступны пользователям на сайте mos.ru.

Зайдя в приложение, человек сам может выбрать перечень документов, которые он хотел бы видеть в своем профиле в приложении, в данный момент доступно девять видов документов, заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов.

По его словам, там также отражаются столичные идентификаторы, например карта москвича, читательский билет и другое.

"Все эти сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков. А некоторые документы доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях", – приводит его слова газета "Ведомости".

Иванов добавил, что информация о документах доступна только непосредственно пользователям, но если он хочет, то может установить ПИН-код, который защитит данные от злоумышленников, получивших телефон.

Приложение позволит гражданам быстро копировать данные при различных оформлениях, получении услуг или поделиться ими с доверенными лицами в онлайн-формате, отметил он.

В приложении доступно два формата отображения данных: карточки-виджеты и список, оба можно персонализировать.

Вся информация из "Мой ID" будет храниться в центре обработки данных, он защищен в соответствии с требованиями регулятора в сфере информационной безопасности. На телефоне пользователей данные не сохраняются.

Подчеркивается, что "Мой ID" не предусматривает возможность использования сведений документов, удостоверяющих личность, в качестве цифровой замены оригинала, но данная возможность неоднократно рассматривалась в России.

Ранее Минцифры РФ составило проект постановления правительства, согласно которому в РФ электронные водительские права будут приравнены к физическим.

До этого глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в Госавтоинспекции РФ хотят согласовать постановление, разрешающее водителям показывать удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде.



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