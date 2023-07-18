Почти 280 тысяч закупок провели на портале поставщиков за первые шесть месяцев 2023 года

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С января по июнь 2023 года на столичном портале поставщиков провели около 280 тысяч закупок на сумму более 42 тысяч рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На платформе свою продукцию предлагают 310 тысяч предпринимателей из разных регионов РФ. В каталоге площадки содержится более двух миллионов уникальных товаров.

"Востребованность ресурса среди заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем проведено 278,8 тысячи закупок – на семь тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года. Их объем составил 42,4 миллиарда рублей", – сообщил Ефимов.

Чаще всего сделки заключались на поставки строительных, хозяйственных, медицинских товаров, бытовой техники, средств связи и образовательных услуг. В этих категориях заключили 42,1 тысячи закупок.

В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в первые шесть месяцев 2023 года чаще всего закупались предприниматели из Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новгородской и Псковской областей. Эти регионы совершили закупок на 6,1 миллиарда рублей.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Ранее стало известно, что с начала этого года на московском портале поставщиков зарегистрировались 17,2 тысячи новых пользователей. Более трети новых пользователей являются индивидуальными предпринимателями (ИП) и физическими лицами. Москва смогла подписать с ними порядка 12 тысяч контрактов.



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