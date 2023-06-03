Число контрактов с физлицами на портале поставщиков выросло на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За пять месяцев столичные заказчики заключили на портале поставщиков более 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Он подчеркнул, что портал поставщиков позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в закупках малого объема, которые проводят столичные заказчики.

Это открывает возможности для физлиц и индивидуальных предпринимателей, получающих возможность работать с городом напрямую. С января по май 2023 года объем таких сделок превысил четыре миллиарда рублей.

Активнее всего в госзакупках малого объема участвовали физические лица и ИП из Москвы и Московской области. С ними городские заказчики подписали 14,3 и 7,4 тысячи госконтрактов соответственно. В тройку лидеров вошла также Тамбовская область.

Наибольшая доля контрактов с физлицами и ИП с начала года пришлась на строительные товары (15%), хозтовары и бытовую технику (10%), а также на средства связи, оргтехнику и электронику (9%).

Ранее Ефимов сообщил, что объем проведенных закупок через портал поставщиков в 2022 году вырос на 11,5%.

Мини-аукционы на портале поставщиков позволили Москве за 2022 год сэкономить 6,2 миллиарда рублей. Этого удалось достичь за счет снижения начальной цены контракта. С начала года на портале было опубликовано 194,5 тысячи котировочных сессий на 44,8 миллиарда рублей.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Ежедневно на площадке заключают более 1,5 тысячи договоров.