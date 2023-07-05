Чернышов подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов представил перечень подписей от столичных муниципальных депутатов в Мосгоризбирком в поддержку своего выдвижения кандидатом на выборы мэра Москвы.

Кроме того, он подал заявление об отсутствии у него иностранных счетов.

Выборы мэра Москвы пройдут в период с 8 по 10 сентября. В МГИК заявили, что решение об организации трехдневного голосования было принято с учетом положительного опыта использования такого формата во время пандемии COVID-19.

На пост мэра также претендуют Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Леонид Зюганов – от КПРФ, Сергей Собянин – от "Единой России".

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