Кандидат от КПРФ на выборы мэра Москвы Леонид Зюганов подал документы в МГИК

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Кандидат от фракции КПРФ Леонид Зюганов подал документы на выборы мэра Москвы в Мосгоризбирком, пишет РИА Новости.

23 июня столичное отделение партии поддержало выдвижение внука главы фракции Геннадия Зюганова, Леонида Зюганова, на пост градоначальника.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что предпочтение трехдневному формату голосования было решено отдать, так как тот хорошо себя показал во время пандемии коронавируса.

Кроме Зюганова, на пост мэра претендуют Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от "Новых людей", Сергей Собянин от "Единой России" и Борис Чернышов от ЛДПР. Все они уже подали документы в Мосгоризбирком.

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