Памфилова заявила о планах подготовить цифровую ГАС к президентским выборам в 2024 году

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным заявила, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" будет готов к президентским выборам в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже к президентским выборам у нас будет готов цифровой аналог нашей ГАС "Выборы", государственной автоматизированной системы", – сказала она, подчеркнув автономность будущего аналога от сети Интернет и глобальной системы.

Вместе с тем Памфилова отметила важность цифровизации, при которой и составляющие, и программное обеспечение были бы полностью отечественного производства. Это, отметила глава ЦИК, у России полностью получается.

В сентябре 2023 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах страны. Решение об этом приняла ЦИК. По предварительным данным, ДЭГ может затронуть 20,6 миллиона человек.

