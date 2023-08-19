В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь 12-летия центров госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В честь дня рождения центров госуслуг в Москве состоятся развлекательные мероприятия. Принять в них участие можно с 22 по 25 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В праздничные дни во всех отделениях "Мои документы" пройдут творческие мастер-классы по изготовлению объемных фигурок из бумаги, викторина "Цифры и факты" на тему центров госуслуг. За разгаданные шифры москвичи получат сувениры.

"В честь дня рождения посетители смогут принять участие в развлекательных мероприятиях: собрать букет из сухоцветов, изготовить свечи из вощины, написать картину на холсте, пройти викторину, получить брендированный приз и многое другое", – отмечается на сайте мэра.

Помимо этого, 22 августа, для посетителей офисов "Мои документы" пройдет 3D-квест по дополнительным сервисам центров. За прохождение квеста участники получат подарки с брендированной символикой.

Также сообщается, что во флагманских офисах и Дворце госуслуг москвичам, получившим услугу в 12-м окне приема, выдадут обложку на паспорт с логотипом центров госуслуг. Помимо этого, жители столицы смогут послушать практическую лекцию по нейрографике. Чтобы попасть на мастер-классы и лекцию нужно заранее зарегистрироваться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве создана лучшая система предоставления государственных услуг. Он отметил, что московские власти стараются как можно скорее перевести услуги в онлайн-формат, однако многие москвичи по-прежнему предпочитают посещать МФЦ лично.