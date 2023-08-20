Более 550 экскурсий провели сотрудники центров госуслуг в рамках Московского урбанфорума

Фото: mosurbanforum.ru

Сотрудники центров "Мои документы" провели более 550 экскурсий по экспозициям Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Гости смогли увидеть интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В Гостином Дворе работают 88 сотрудников госуслуг. Они встречают посетителей и рассказывают о выставленных композициях. Специалисты центров "Мои документы" находятся в каждой зоне Московского урбанфорума. Они одеты в красные жилеты. Экскурсии проводят 14 сотрудников центров госуслуг.

До этого Сергей Собянин сообщил об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума выставки "Станция Манеж". Она посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы.

Каждая зона является мультимедийной и интерактивной. Посетители могут побывать машинистами поезда в симуляторах или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту.

Ранее сообщалось, что в красивую дату – 23 августа 2023 года – на площадке МУФ в Гостином Дворе для столичных пар проведут церемонии бракосочетания. Свадебное оформление сделают в пяти залах форума, а проводить церемонии, помимо работников ЗАГЗ, будут знаменитости, в числе которых Юлианна Караулова, Chris Yank, Анна Семенович и другие.

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