Посетителей Мосурбанфорума научат оказывать первую помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кадровый центр столичного Депздрава представил на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе симуляторы, с помощью которых посетители могут почувствовать себя в роли хирурга, научиться делать уколы и оказывать первую помощь. Об этом сообщает пресс-служба МУФ.

"На тематических площадках <...> всех желающих научат правилам оказания первой медицинской помощи, покажут, как правильно ставить уколы и измерять давление, а также познакомят с особенностями современной московской системы здравоохранения. Для детей у нас организованы мастер-классы и квесты, в ходе которых ребята узнают о пользе здорового образа жизни", – приводятся в сообщении слова главы кадрового центра Юлии Уваровой.

Отмечается, что всего на площадке представлено порядка 100 единиц различного медицинского оборудования. В частности, там можно найти симуляторы диагностических обследований, тренажеры для отработки сердечно-легочной реанимации, стоматологический симулятор, а также симуляторы ультразвуковых исследований. Кроме того, до конца МУФ в Гостином Дворе можно увидеть полностью оборудованный хирургический комплекс с симулятором робота Da Vinci и реалистичным манекеном.

Ранее сообщалось, что программа "Мой район" представила в рамках МУФ в "Лужниках" новый формат площадок для выгула собак, которые устанавливают в столице в рамках проекта "Питомцы в Москве". Для владельцев собак там проходят показательные выступления, лекции и мастер-классы по дрессировке.



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