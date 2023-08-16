Новый формат площадки для выгула собак представили на МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

Программа "Мой район" представила на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" новый формат площадок для выгула собак, которые устанавливают в городе в рамках проекта "Питомцы в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Прийти туда со своими питомцами, по правилам площадки форума, нельзя, однако каждый день для владельцев собак там проводят показательные выступления и лекции об уходе за животными. Они проходят с 12:00 в будни и с 11:00 – в выходные.

По вечерам, с 17:00, там можно принять участие в мастер-классах по дрессировке собак. Слушателям расскажут, что такое "послушка", и покажут, как обучить питомца искать вещи и людей по запаху. Периодически на площадке свои консультации проводит кинолог и телеведущий Григорий Манев.

Кроме того, там же проходят встречи с представителями некоммерческих организаций. Они тоже проводят мастер-классы – например, 24 августа пройдет занятие по лепке животных – и рассказывают о том, как воспитывать питомцев, взятых из приюта.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что посетители площадки МУФ в "Лужниках" смогут узнать больше о работе более чем 70 столичных благотворительных организаций из разных сфер. Также там пройдет ярмарка, вырученные средства с которой направят на помощь нуждающимся.



Москвичам сообщили о мероприятиях в "Лужниках" в рамках МУФ