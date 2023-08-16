Москвичам расскажут о деятельности столичных НКО в рамках МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Москвичи и гости столицы, которые решат посетить Московский урбанистический форум (МУФ) в олимпийском комплексе "Лужники", смогут узнать больше о работе городских некоммерческих организаций (НКО), заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на площадке также будет организована благотворительная ярмарка, встречи с работниками центров и волонтерами.

"Горожан познакомят с проектами более чем 70 столичных НКО. Они работают в сфере культуры, спорта, экологии, помогают многодетным семьям. На ярмарке представлены товары, созданные их подопечными. Сотрудники фондов расскажут о своей работе, а творческие коллективы НКО примут участие в концертной программе", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут посетить ярмарку с 13:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 – по выходным. На прилавки выставят товары ручной работы, среди которых можно найти украшения, посуду, вязаные игрушки, одежду и многое другое. Вырученные средства направят на благотворительность, подчеркнула Сергунина.

Также в рамках мероприятия будут проведены циклы встреч, рассказала заммэра. Например, 20 августа в 15:00 на специальном тренинге родителей маленьких детей научат составлять распорядок дня.

В этот же день, по словам Сергуниной, состоится концерт, подготовленный сотрудниками и воспитанниками НКО, где последние покажут различные номера, среди которых танцы народов России. 25 августа москвичи смогут посетить модный показ, 9 сентября состоится финальное мероприятие – шоу-балет.

Всю информацию посетители форума могут изучить на сайте МУФ, резюмировала она.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что все желающие 19 августа смогут посетить квиз на площадке МУФ в "Лужниках", посвященный теме промышленности Москвы.

По его словам, будут проведены четыре очные и одна онлайн-игра, каждая из которых состоит из пяти раундов продолжительностью полтора часа. Участникам предстоит ответить на 120 вопросов.



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