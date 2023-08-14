Москвичей пригласили на квиз в "Лужниках" о столичной промышленности в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все желающие смогут присоединиться к интеллектуально-развлекательной игре и ответить на вопросы о промышленности Москвы. Квиз состоится 19 августа на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Мы проведем четыре очные и одну онлайн-игру. Участвовать можно группами до шести человек. Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города", – отметил он.

По его словам, такие мероприятия помогут весело провести время с близкими, узнать больше о жизни столицы и завести новых друзей.

Каждая игра состоит из пяти раундов продолжительностью полтора часа. Участникам предстоит ответить на 120 вопросов. Например, им следует вспомнить, кто из писателей причастен к популяризации промышленности, какие памятники посвящены столичным фабрикам и заводам. Помимо этого, необходимо будет соотнести предприятие и продукцию, которую там выпускают.

Для участия в квизе следует подать заявку и ознакомиться с расписанием на сайте проекта "Открой#Моспром".

Также жители и гости столицы смогут присоединиться к квизу "Экономика Москвы". Руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева рассказала, что он продлится до 10 сентября. Участникам предстоит выполнить ряд заданий на улицах, в парках, на набережных и в других знаковых местах города.

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