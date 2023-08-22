Сервис записи детей в спортшколы заработает на "Госуслугах" с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Госуслуги" с 1 сентября заработает сервис записи детей в спортивные школы. Об этом сообщил замминистра спорта РФ Азат Кадыров.

"Мы 1 сентября планируем на едином портале государственных услуг открыть сервис записи детей в спортивные школы", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, осенью на портале появится возможность записи на массовые спортивные мероприятия, в числе которых "Кросс наций" и "Лыжня России". О внедрении нововведений пользователей проинформируют с помощью специальной рассылки.

Кадыров напомнил, что сейчас идет наполнение государственной информационной системы "Физическая культура и спорт", запущенной в прошлом году на базе платформы "Гостех".

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что почти половина по пользователей портала "Госуслуги" – это около 50 миллионов человек – оформили цифровой полис ОМС. В ведомстве напомнили, что процедура подачи заявления на его получение занимает несколько минут, а рассмотрение заявки длится не больше одного дня.

В личном кабинете на "Госуслугах" стали отображаться купленные ж/д билеты