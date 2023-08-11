Жители новых регионов теперь могут записаться на выдачу прав через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через портал госуслуг, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для этого жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нужно лишь выбрать удобные дату и время.

Волк призвала жителей новых субъектов РФ активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Она напомнила, что сохраняется также возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично.

Ранее замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что Госавтоинспекция готова к введению возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода.

До этого в Госдуме предложили запретить в РФ осуществлять перевозки пассажиров без российских прав. По словам парламентариев, в скором времени соответствующая инициатива будет внесена в Думу на рассмотрение.

В РФ предложили обновить закон о безопасности дорожного движения