09:31Общество
Жители новых регионов теперь могут записаться на выдачу прав через "Госуслуги"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через портал госуслуг, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Для этого жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нужно лишь выбрать удобные дату и время.
Волк призвала жителей новых субъектов РФ активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Она напомнила, что сохраняется также возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично.
Ранее замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что Госавтоинспекция готова к введению возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода.
До этого в Госдуме предложили запретить в РФ осуществлять перевозки пассажиров без российских прав. По словам парламентариев, в скором времени соответствующая инициатива будет внесена в Думу на рассмотрение.
В РФ предложили обновить закон о безопасности дорожного движения
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