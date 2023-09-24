В сервисе "Москвенок" теперь автоматически доступна услуга оповещения о проходе в школу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Процедура подключения электронной услуги "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже" будет подключаться автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Раньше родителям было необходимо подать заявление в школу в бумажном виде. К услуге можно подключить других родственников и доверенных представителей ребенка.

"Если услуга информирования о проходе и питании подключена, родители могут получать уведомления, которые позволят быть в курсе, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, получил питание в столовой или купил что-то в буфете", – говорится в сообщении.

Также опекуны получают данные о балансе карты, зачислении средств на лицевой счет, предоставлении билета в музей. Информация поступает на электронную почту или в виде пуш-уведомлений на гаджет.

Сервис "Москвенок" представляет собой набор полезных возможностей для детей и родителей. Благодаря ему взрослые могут контролировать посещаемость школы и следить за питанием ребенка. Идентификаторы "Москвенка" представлены в виде карты, браслета, часов, брелока или карты "Москвенок-Тройка".

Ранее стало известно, что в школах и колледжах Москвы с сентября начали работать советники директоров по воспитанию детей. В задачи таких сотрудников входит помощь ребятам в раскрытии их талантов, реализация городских и федеральных проектов в сфере воспитания.

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