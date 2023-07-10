Новые поисковые фильтры появились в сервисе "Библиотеки Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сервисе "Библиотеки Москвы" теперь можно отфильтровать библиотеки по наличию конкретной книги, а также посмотреть, в каких из них издание доступно для ознакомления только в читальном зале, а где – для онлайн-бронирования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в блоке подбора библиотеки в карточках книг обновили дизайн поисковой строки, а фильтры вынесли в отдельное окно и разделили на категории. Нововведение также поможет отсортировать библиотеки по году издания выбранной книги. Так, запрос станет конкретнее, а поиск будет ограничен по запросу пользователя.

По информации портала, выбрать библиотеку в карточке книги можно по названию в поиске и с помощью фильтров. Они позволяют отсортировать читальни по наличию той или иной книги. Если поставить галочку напротив категории "Есть в наличии", сервис отобразит все читальни, в которых есть нужное издание. Категория "Есть онлайн-бронирование" покажет те библиотеки, в которых книга доступна для бронирования.

Добавляется, что новый фильтр "Только в читальном зале" позволит выяснить, можно ли читать интересующую книгу только в библиотеке. Еще одна категория укажет конкретное издание книги. При этом книги по-прежнему можно искать по названию, автору, тематике, издательству, серии и другим параметрам.

На портале напомнили, что в "Библиотеках Москвы" представлены книги городских библиотек. Среди них – художественная и научная литература, периодика, учебные пособия. Для пользователей доступны полный каталог и тематические подборки, адреса, телефоны и время работы читален. В сервисе можно онлайн продлить срок пользования книгой, перенести дату возврата в личном кабинете без похода в библиотеку.

Как уточняется на сайте, для того чтобы воспользоваться сервисом, нужна стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет, который можно оформить в любой городской библиотеке или онлайн. После подачи заявки о бронировании заказ соберут в течение трех дней, в течение следующих трех дней его необходимо забрать. Книги выдают на 30 дней, но редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше.

Ранее сообщалось, что москвичи оформили более 50 тысяч единых читательских билетов онлайн на портале мэра и правительства Москвы. Особенно популярна услуга стала в преддверии летних каникул.

До этого Сергей Собянин рассказал, что москвичам доступны около 15 миллионов книг по единому читательскому билету. Его, как отметил мэр, можно привязать к карте москвича и к карте "Москвенок".

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