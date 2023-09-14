Сергей Собянин подвел итоги девяти лет работы московского стандарта госуслуг

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московскому стандарту госуслуг исполнилось девять лет, его критерии предложили в свое время сами жители столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Главный принцип заключается в том, что сотрудники центров "Мои документы" не только оформляют госуслуги, но и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для гостей.



"Они находят индивидуальный подход к каждому человеку, выслушивают, стремятся решить вопрос быстро и исходя из интересов обратившегося. Это профессионалы своего дела, ответственные и приветливые, которые с удовольствием помогают людям", – отметил Собянин.

Мэр напомнил, что центр "Мои документы" осуществляет деятельность уже в течение 12 лет. На данный момент в них предоставляют свыше 280 государственных услуг. Собянин поблагодарил всех сотрудников, которые разделяют концепцию московского стандарта госуслуг.

В июле мэр рассказал, что за госуслугами ежедневно обращаются почти 70 тысяч москвичей. По словам Собянина, сотрудники таких центров участвуют в разных социально значимых для города проектах. Например, в павильонах "Здоровая Москва" они помогают посетителям подготовиться к прохождению обследований.

Заявление в суд теперь можно подать в центрах "Мои документы"