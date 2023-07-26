Собянин: в конце года в Москве стартует второй этап модернизации столичных поликлиник

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин провел встречу со столичными главврачами, в ходе которой рассказал о планах по второму этапу реконструкции поликлиник города. Об этом он сообщил в своем блоге.

Он напомнил, что программа реконструкции поликлиник завершится уже этой осенью. По ее итогам будет отремонтировано 201 медучреждение, что составляет половину амбулаторного звена Москвы.

После продолжительных обсуждений, отметил Собянин, программу было решено продлить: в рамках второго этапа планируется привести в порядок 140 поликлиник. Он напомнил, что оставшаяся часть медучреждений города была построена недавно и не нуждается в изменениях, разве что незначительных.

"Конечно, это потребует серьезного напряжения бюджета, расходов на реконструкцию, закупку нового оборудования, технологий и так далее. Но это все создаст, по сути дела, лучшее в мире амбулаторное звено", – сказал Собянин.

По его словам, процесс проектирования начнется уже в этом году, а приступить ко второй очереди реконструкции планируется в конце 2023 года. Он выразил уверенность в успехе инициативы.

Говоря о сложности модернизации амбулаторного звена, Собянин привел в пример проект создания московских центров госуслуг. Он отметил, что столетиями Россия славилась своей забюрократизированностью, попасть к чиновникам и общаться с ними было сложно, однако эту специфику удалось изменить.

"Когда мы создавали центры "Мои документы", мы сами до конца не верили в этот проект. <...> Но в конечном итоге мы создали там атмосферу, которая сегодня называется искренний сервис. Можно сказать, что мы многовековую традицию чиновничества сломали", – заметил Собянин.

Возвращаясь к вопросу здравоохранения, он напомнил, что тут ситуация сложнее, поскольку "заформализовать" процесс не получится. Поэтому городу нужно сначала создать нормальные условия для работы врачей, предусмотреть хорошие зарплаты, наладить логистику.

Ранее стало известно, что в пяти столичных поликлиниках появятся комнаты профессионального роста врачей. Их создадут благодаря тому, что часть помещений удалось освободить после перехода на электронные медкарты. В таких комнатах разместят компьютеры, через которые можно получить доступ к научным базам и профильной литературе.

