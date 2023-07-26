Уникальные медицинские технологии представят на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

Фото: mosurbanforum.ru

Посетители Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе с 1 по 10 августа смогут познакомиться с уникальными медицинскими технологиями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы стараемся идти в ногу со временем и внедрять передовые разработки в рутинную практику столичных врачей. На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе посетители смогут опробовать на себе отечественные решения, которые постепенно выводят медицину на принципиально новый уровень", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что гости мероприятия смогут проверить биологический возраст своего организма, увидят, как на биопринтере выращивают ткани, а на 3D-принтере изготавливают биосовместимые протезы. При помощи VR-очков горожане погрузятся в атмосферу обучения сотрудников лабораторий, добавила Ракова.

По информации заммэра, в Лаборатории омиксных технологий гостей ждет рассказ о технологиях, расшифровывающих биомолекулы и на основе результатов создающих человеческих цифровых двойников. Это помогает медикам проводить раннюю диагностику и лечить депрессию, болезнь Альцгеймера, инсульт, инфаркт. Ракова подчеркнула, что все технологии разработаны отечественными компаниями.

Также в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе появится музей вредных привычек. В одном из залов музея будут установлены арт-объекты, демонстрирующие, как курение, алкоголь, неправильное питание и многое другое влияют на здоровье человека.

Помимо этого, на полях МУФ в "Лужниках" представят проект "Цифровой двойник Москвы". Посетители мероприятия смогут посмотреть 3D-модель Останкинского района города, а также виртуально прокатиться на велосипеде по ВДНХ.

Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября