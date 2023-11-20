Собянин: в этом году карту москвича получили более 1 млн жителей столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более миллиона жителей столицы оформили социальную карту москвича с начала 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"По ней доступна целая экосистема городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей", – рассказал мэр.

Держатели карты могут записываться к врачам госучреждений через терминалы в поликлиниках, получать скидки в магазинах и брать книги во временное пользование в библиотеках.

Для оформления карты москвича необходимо заполнить заявление на портале mos.ru, подать заявку онлайн или обратиться лично в офисы "Мои документы". Срок ее изготовления не превышает 30 дней с момента подачи заявления.

Обладателями карты москвича стали уже более пяти миллионов человек, заключил Собянин.

Перед началом учебного года родители первоклассников получили возможность оформить карту москвича для детей в упрощенном порядке. Для этого нужно было проверить информацию о ребенке, загрузить его фотографию и предоставить данные о полисе ОМС по желанию. Услугой воспользовались более 12,5 тысячи родителей.



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