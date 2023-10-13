Более 12,5 тыс карт москвича для первоклассников оформили в упрощенном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 12,5 тысячи родителей первоклассников оформили для детей карты москвича в упрощенном порядке в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что они получили предзаполненные заявления в начале учебного года в личные кабинеты на портале mos.ru. Нужно было проверить информацию, загрузить фотографию ребенка, уточнить, надо ли записывать полис ОМС школьника на карту москвича, и подтвердить оформление карты.

"В преддверии начала учебного года у родителей школьников, особенно первоклассников, достаточно забот. Поэтому часть задач взяли на себя цифровые технологии", – уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Черновики заявлений были сформированы автоматически, их направили тем пользователям портала mos.ru, чьи дети в этом году пошли в первый класс в московские школы и у кого были подтвержденные данные в личном кабинете, сказано в сообщении. Так, тысячи родителей оформили карты вовремя в несколько кликов.

На данный момент карта москвича есть у более 500 тысяч школьников. Ее можно использовать для прохода в школу, льготного проезда в общественном транспорте, оплаты питания в учебном заведении, а также для получения скидок на товары и услуги партнеров программы.

Помимо этого, в столичных библиотеках картой можно пользоваться в качестве единого читательского билета, а в поликлиниках – записаться по ней к врачу через терминалы ЕМИАС. Также карта москвича позволяет ребенку бесплатно посещать музеи Москвы по программе "Музеи – детям".

Карту москвича для первоклассников можно проактивно оформить с 2019 года. Востребованность услуги растет, в этом году ей воспользовались на 25% больше родителей, чем в прошлом. Получить карту могут ученики столичных школ и колледжей, имеющих государственную аккредитацию, вне зависимости от места регистрации, а также москвичи, которые учатся за пределами столицы.

Добавляется, что оформить заявление на ее получение можно на портале mos.ru. Школьники старше 14 лет могут сделать это самостоятельно. За детей, не достигших этого возраста, заявление должен подать один из родителей или законный представитель.

На изготовление карты необходимо 30 календарных дней. Уведомление о ее готовности приходит в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту. Забрать ее можно в своем учебном заведении или в центре госуслуг "Мои документы", отметили на сайте.

Ранее сообщалось, что процедура подключения электронной услуги "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже" будет подключаться автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы".

Также в школах и колледжах Москвы с сентября начали работать советники директоров по воспитанию детей. В задачи таких сотрудников входит помощь ребятам в раскрытии их талантов, реализация городских и федеральных проектов в сфере воспитания.

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