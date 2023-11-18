Экскурсии по флагманскому центру Боткинской больницы пройдут с 23 по 29 ноября

Во флагманском центре Боткинской больницы в Москве устроят экскурсии для всех желающих. Они пройдут с 23 по 29 ноября, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Посетителям покажут технологичные операционные, небольшую выставку медицинской формы и тренировки медиков на симуляторах. Также гости увидят новый урологический центр, где работают роботы-хирурги DaVinci. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



