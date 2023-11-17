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17 ноября, 12:00

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Сотрудники четырех больниц Москвы прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника"

Сотрудники четырех больниц Москвы прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника"

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Почти 6,5 тысячи сотрудников четырех московских больниц прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Это значительно экономит время медицинского и административного персонала больниц, что позволяет уделять больше времени пациентам.

Обучение проходит в кадровом центре департамента здравоохранения. До конца года планируется подготовить еще более трех тысяч сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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