Сотрудники четырех больниц Москвы прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника"

Почти 6,5 тысячи сотрудников четырех московских больниц прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Это значительно экономит время медицинского и административного персонала больниц, что позволяет уделять больше времени пациентам.

Обучение проходит в кадровом центре департамента здравоохранения. До конца года планируется подготовить еще более трех тысяч сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.