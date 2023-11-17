Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора", – написал градоначальник.

Отделка платформы будет выполнена в стиле экспрессионизма. Станция станет восьмой по счету на новой изумрудной ветке. Из наземного павильона будут доступны выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам городского и пригородного транспорта.

Название станция получила в честь поэта и дипломата Федора Тютчева – его отец владел в этой местности усадьбой.

Троицкая линия будет начинаться от станции "ЗИЛ", всего на ней запроектировано 17 станций. Благодаря новой линии, снизится нагрузка на соседние линии и будут открыты новые маршруты для жителей ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что семь автомобильных мостов откроют в Москве в течение двух лет. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, возведение новых мостов улучшит транспортную доступность десятков районов, обеспечит прямую связь между разными городскими магистралями и создаст новые варианты маршрутов передвижения.

До этого стало известно, что строители планируют достроить две платформы и вестибюль на станции "Железнодорожная" четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в 2024 году.

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