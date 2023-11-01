Две платформы и вестибюль на станции Железнодорожная МЦД-4 достроят в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Строители планируют достроить две платформы и вестибюль на станции Железнодорожная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году наземное метро пришло в Балашиху в район Железнодорожный, где проживают более 150 тысяч человек. <...> До конца 2025 года мы обновим подвижной состав на МЦД-4, а также продолжим реконструкцию станций и создание московских городских вокзалов по поручению Сергея Собянина", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Южный вестибюль с выходом на Советскую улицу и две платформы ранее уже реконструировали. Как отметил Ликсутов, следующий этап – реконструкция еще двух платформ и строительство северной части вестибюля.

Сейчас специалисты обновляют третью платформу, закрытую в октябре. Затем они приступят к четвертой платформе. Здесь планируют установить лифты, эскалаторы, а также навигацию. Помимо северного выхода, появится еще и удобный пешеходный мост для пересечения МЦД-4, уточнил он.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев указывал, что в планах властей построить возле станции метро "Рижская" вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Там будут останавливаться поезда ВСМ и трех Московских центральных диаметров – МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

МЦД-4 между Калужским и Нижегородским направлениями железной дороги открыли 9 сентября 2023 года. Владимир Путин назвал открытие движения пассажирских поездов серьезным шагом в развитии столичного транспорта. По его словам, у миллионов граждан улучшится логистика, а также условия жизни. Он подчеркнул, что для экономики – это тоже серьезный шаг вперед.

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